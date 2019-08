Il n'y a pas que Microsoft qui a décidé de renforcer des studios first party.

Voilà que Sony profite de la GamesCom pour annoncer le rachat d'Insomniac Games.



Après 13 millions de Spiderman écoulés, et des excellents Ratchet & Clank, quoi de plus normal.



Gros coup je trouve.

Même s'il se doivent de monter encore d'un cran pour égaler les meilleurs studios AAA.