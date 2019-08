On en connait déjà 10:1 - Borderlands 32 - Death Stranding3 - Predator: Hunting Grounds4 - Gears 55 - Disintegrated6 - Destiny 2: Shadowkeep7 - Call of Duty: Modern Warfare8 - unannounced SEGA AAA9 - FIFA 2010 - Need For SpeedDonc 15 nouveaux trailers ou nouveaux jeux.