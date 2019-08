Pas mal du toutCurieux pour le trailer de demain. J’ai adoré la trilogie d’Epic sur 360, malheureusement le 4 m’a énormément déçu. Ce Gears 5 est la dernière chance que je laisse à The Coalition pour me convaincre qu’ils peuvent jouer dans la même cours qu’Epic Games.

posted the 08/18/2019 at 11:59 AM by ryoporterbridges