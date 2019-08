Bonjour à tous ! Nouveau sondage , à savoir quel est votre AC préféré ? Vous êtes plutôt pirate des mers ? Templiers ? Vous vous battez pour la France ? Vous luttez contre l'oppression Templière ? Explorateur de tombeau Égyptien ? Ou spartiate ? Etc...



À vos votes à présent !



- Assassin's Creed ( 5 votes) [2007]



- Assasin's Creed 2 (8 votes) [2009]



-Assassin's Creed Brotherhood (4 votes) [2010]



- Assassin's Creed Revelation (2 votes) [2011]



- Assassin's Creed 3 (1 vote) [2012]



- Assassin's Creed 4 Black Flag (4 votes) [2013]



-Assassin's Creed Rogue (0 vote) [2014]



- Assassin's Creed Unity (1 vote) [2014]



- Assassin's Creed Syndicate (1 vote) [2015]



- Assassin's Creed Origins (4 votes) [2017]



- Assassin's Creed Odyssey ( 1 vote) [2018]



Voilà, à noter que je ne compte pas les épisodes en 2D style AC China ou encore les DLC comme AC 3 Libération etc... Que les épisodes principaux.



Merci d'avance à tout ceux qui prendront la peine de voter, je remarque que souvent j'ai des commentaires et ça m'incite à continuer ^^



PS : 3 votes maximum svp que je puisse m'y retrouver x)