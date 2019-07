Je ne veux pas trop spoil mais je veux avoir votre ressenti sur cette saison.Qu'en avez vous pensé ?Perso, pas mal. Je préfère la 3 après avec la 4 j'hésite vraiment...La qualité du dessin et de la musique sont au top. Quand tu passes d'un machin de la TOEI à ça, c'est le jour et la nuit (haters coming).Le flow de Giorno à la finÇa c'est du manga ça c'est un pilier des mangas qu'on regarde de nos jours. Les références et tout fiouuuu.Plus qu'à attendre la saison 6 maintenant (que j'appréhende car elle serait pas ouf du tout excepté le méchant...).