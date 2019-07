SEGA

SEGA Games dévoile aujourd'hui une cinématique pour Fist of the North Star Legends Revive sur iOS et Android, son RPG free to play basé sur la célèbre franchise.

Le jeu a dépassé les 400.000 pré-inscriptions mondialement, d'où ce petit cadeau. Nous avons donc droit à une séquence où Kenshirô est en passe de découvrir la vraie identité de King.



Ce RPG free to play offre un large roster de personnages jouables, des combats en 3D avec des contrôles simples, des mouvements spéciaux ou des techniques secrètes.