Prévu pour le 27 août, Control est le dernier bébé du studio Remedy et leur premier jeu multi-plateforme depuis Max Payne 2.

Et c'est par la voix de son réalisateur, Mikael Kasurinen, que le jeu vient d'être annoncé comme Gold !

"C'est fait ! Nouvelle licence, nouvelle technologie, nouvelle approche de jeu, nouvelle direction, 3 plateformes. Et 3 ans. Quel exploit de la part de la meilleur équipe de développement au monde !"



Comme expliqué, Control aura pour rôle d'incarner la nouvelle direction du studio : une sortie de leur zone de confort avec plus d'indépendance et moins de partenariats constructeurs. Leur nouvelle ère commence le 27 août.