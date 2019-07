Bonsoir, un petit article vite fait pour vous présenter les jeux qui je trouve ont les meilleurs effets d'eau. Plusieurs critères à cela :



L'eau en général, mais la pluie rentre aussi en compte, et la mer/ fleuve/rivière etc...

Bref tout ce qui touche à l'eau avec à chaque fois une petite description et un extrait.. Je précise que j'ai pas jouer à tout non plus donc vous étonnez pas si vous voyez pas certain jeux par ex ^^



Sur ce c'est parti !



5 : Batman Arkham Knight



Alors certe on peut pas aller dedans, mais alors les effets d'eau dans ce jeu sont particulièrement bien rendu, notamment la pluie qui coule sur Batman, les routes, les buildings etc. Pareil, la mer est super bien faite et les effets de vagues sont très bien rendu. Seul bémol, on peut absolument pas aller dedans mais c'est pas forcément le but non plus.







4 : Super Mario Sunshine



L'eau dans ce Mario est incroyablement belle, pas très réaliste oui, ça fait un peu eau de piscine mais que c'est beau ! Les effets d'eau sont très bien fait, on a qu'une envie c'est de plonger dedans, seul les fonds marins sont pas folichon, quand on plonge c'est pas très joli, y'a qu'un fond basique. Mais tout les effets d'eau de ce jeu sont très réussi.







3 : Assassin's Creed 4 Black Flag



Un jeu basé sur les îles pirates, ça se devait d'avoir une eau réaliste, et c'est réussi. L'eau est super bien faite, pluie comme mer, et lorsque c'est la tempête, c'est du grand spectacle. De plus l'eau joue un grand rôle car elle influe sur les déplacements de votre bateau, plus les mers seront déchaînée et plus il sera difficile d'y naviguer. Magnifique et terrifiante à la fois, l'eau de AC Black Flag c'est du grand art.







2 : Grand Theft Auto V



Il remporte la médaille d'argent du classement. GTA V a une eau réaliste et impressionnante. Déjà magnifique sur PS3 elle l'es encore plus sur Xbox One etc. Le souci de détail apporter a l'eau est dingue. Même l'eau des piscines est super bien faites, mais que dire de l'eau de l'océan ? Magnifique, il m'est arrivé de relancer le jeu plusieurs fois juste pour admirer les textures et le travail qui a été fait sur l'eau. Qu'elle soit calme où mouvementée, la mer de GTA V est absolument magnifique. Même la pluie est superbement bien faite, quel plaisir de conduire lors d'un orage par exemple ^^







1: Sea of Thieves



La médaille d'or revient à SOT ! Pour moi l'eau qui est à ce jour la mieux faite dans les jeux vidéos. L'eau de ce jeu est absolument sublime, d'un bleu profond. Quel plaisir d'y plonger ! Elle est même flippante parfois quand on tombe du bateau par exemple et qu'on se retrouve en pleine mer et devoir faire fasse à toutes ces vagues... Saisissant. Il remporte haut la main mon classement !







Voilà hésitez pas à me dire quelles jeux vous a le plus impressioné niveau effet d'eau, et encore une fois j'ai pas fais tout les jeux mais je pense clairement que certains auraient pus y figurer mais je n'y ai tout simplement pas encore jouer x)



PS) Je suis conscient que par exemple BAK à une eau mieux faite que Super Mario Sunshine mais encore une fois il faut prendre le concept de l'époque. Quand il était sortit, l'eau de Super Mario Sunshine en a impressionné plus d'un. Il a selon largement sa place dans mon classement. Pour un jeu sortit en 2002, l'eau était assez incroyable !



Si le concept vous a plus, n'hésitez pas à voter pour ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Quelques exemples ci dessous.



- Pluie la plus réaliste

- Effet de flamme les plus réalistes

- Les plus beaux désert dans les JV

- Bruit des armes les mieux faites

- Top 5 des meilleurs niveau se déroulant dans l'eau

Etc ect