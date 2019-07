Dans l'émission concernant le Microsoft Store ouvert en Europe,plus précisément à Londres, Playground Games a discuté de Forza Horizon 4, de leur prochain RPG et leur rôle dans la conception de la Scarlett.



Le directeur créatif Ralph Fulton a d'abord montré beaucoup d'enthousiasme concernant le Project Scarlett, partageant que " c'est une expérience extrêmement excitante pour l'équipe de développement, d'être vraiment au début de quelque chose qui va clairement changer la façon dont les jeux sont consommés, mais cela vient aussi avec beaucoup de pression ".



Il semble que l'équipe a joué un rôle central dans la conception de la console, et considérant qu'elle fait maintenant partie de la famille Xbox Game Studios, et qu'elle est l'une des plus talentueuses et expérimentées à ce stade, nous ne sommes pas surpris de cela.



Dans ce type de rôle, et à ce stade du processus, " il faut penser à l'endroit où l'on va investir, et il faut penser à tous les joueurs, et pas seulement à ceux qui sont passés à la console la mieux équipée ", a ajouté Fulton.



Quant à l'avenir du studio, il a mentionné que l'idée est de continuer à soutenir Forza Horizon 4 pendant les prochains mois, puis continuer de travailler sur le RPG open-world qui est en préparation depuis un certain temps et qui, selon lui, sera dévoilé au bon moment, mais reste top secret.