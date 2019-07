Bonjour à tous !Alors en fait, j'aimerais faire des jeux en émulateur sur mon téléphone.Malheureusement j'aimerais bien faire Metroid Fusion et Zero Mission entre autres mais les jeux d'actions c'est un peu compliqué.Du coup, je veux faire des RPG mais je ne sais pas quelle est la meilleure version pour ces jeux (SNES, GBA, DS, PS1, Android) :Final Fantasy IIIFinal Fantasy IVFinal Fantasy VFinal Fantasy VIValkyrie ProfileMerci pour vos conseilsA dimanche

posted the 07/11/2019 at 09:06 AM by kevisiano