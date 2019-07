Salut mes chiots, une news d'importance pour les fans de la saga Mother/Earthbound puisqu'en effet, selon le coréalisateur de Baten Kaitos (un JRPG sa mère qu'il est bien si vous n'y avez pas joué) Yasuyuki Honne, Nintendo avait discuté avec Namco pour faire un Mother sur la fameuse console à poignée et nous gratifie de deux concept arts de l'époque !Après il dit des trucs dans son tweet mais je comprends pas bien l'anglais mais si vous oui regardez cette vidéo de gamexplain :Pour rappel, 2019 c'est les 30 ans de la saga inch'allah qu'il se passe un truc en rapport avec çaÀ plus mes chiots !

posted the 07/11/2019 at 03:33 AM by chiotgamer