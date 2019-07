C'est un peu la news du moment qui fait parler tout le monde... Et pour cause, JackOLantern, sorti de nulle part, aurait eu des informations sur Grand Theft Auto VI venant de deux journalistes de Kotaku et PC Gamer, et a partagé le tout sur Reddit. Avant de nous pencher les dires du moment, sachez que le Rédacteur en Chef de Kotaku, Jason Schreier, est intervenu dans les commentaires pour dire que « tout est faux ».



-Le projet GTA VI a commencé en 2012, un an avant le lancement de GTA V. Le développement réellement a débuté mi-2015 ;



Le nom de code est PROJECT AMERICAS ;

Le jeu sera situé à la fois à Vice City et dans un nouveau lieu fictif basé sur Rio de Janeiro, avec quelques missions linéaires se déroulant à Liberty City (monde non ouvert) ;



-Le jeu sera un mélange entre réalisme et arcade, il ne sera pas aussi réaliste de Red Dead Redemption 2 ;

-Un seul protagoniste jouable, il s'agira d'un homme ;

Le jeu se déroulera dans les années 1970-1980 ;

Le joueur prendra le contrôle d'un seigneur de la drogue en pleine ascension, Ricardo. Un autre personnage important, Kacey, sera inclus dans l'histoire. Vous commencez comme un passeur de contrebande de cocaïne, partant de Vice City vers la nouvelle grande région sud-américaine , avant de nouer des liens avec de grands barons de la drogue, et de vous propulser au sommet;

Différentes villes seront présentes ;

Il y aura une prison géante qui jouera un rôle important dans le jeu ;

Le jeu inclura un système de chapitre similaire à un film de Tarantino ou Red Dead Redemption 2 ;

La météo sera changeante. Il y aura des ouragans, inondations, etc.

Il y aura une évolution des bâtiments et des véhicules selon les époques. Les voitures classiques, anciennes, et rares seront plus chères au fur et à mesure que le temps passe ;

Le jeu sera très inspiré de Narcos de Netflix ;

Les développeurs aimeraient inclure une bande-son inoubliable, typée années 70/80, mais rien n'a été décidé pour le moment ;

Martin Madrazo fera son apparition quand il était jeune, avec son père, un grand baron de la drogue. Le joueur réalisera des missions pour la famille Madrazo, les guerres de gangs seront de la partie ;

Construire un empire de la drogue sera similaire aux mécaniques de Vice City Stories, mais beaucoup plus poussé ;

Le joueur pourra uniquement porter des armes que sur lui, pas de système avec un inventaire virtuel permettant de mettre la main sur divers arsenal ;

Tout votre équipement sera dans le coffre de votre voiture personnelle ;

Porter un gilet pare-balles sera visible ;

Il y aura une tonne de sous-titres, les personnages parlent différentes langues, dans leur langue d'origine, pour apporter un brin de réalisme et immerger le joueur ;

Concernant l'histoire, des thèmes comme le VIH et la crise de l'immigration de l'époque seront abordés ;

Le jeu verra le jour uniquement sur les prochaines consoles de Sony et Microsoft, la PS5 et la Xbox Scarlett ;

GTA VI est maintenant le seul objectif de la société, avec un autre jeu ;

Le jeu est toujours en pré-alpha, donc les noms, les emplacements, et différents détails peuvent et vont probablement changer ;

Pas de date de sortie pour le moment.

2020 est l'année des nouvelles consoles de Sony Interactive Entertainment et de Microsoft, forcément, pour émoustiller un brin les joueurs, les rumeurs entourant cette fameuse licence vont pulluler. Une chose est sûre néanmoins, GTA VI est en développement. Reste à savoir quand Rockstar Games annoncera et dévoilera officiellement la bête.



Bref toute ces informations ne serait qu'un immense fake, ( on s'en doutait un peu faut dire) Et on peut lui faire confiance à Jason, vu toute les informations qu'il a révélée et qui se sont avérées juste. ( Jeu à la BOTW d'Ubisoft/ Watch Dogs Légion/ Modern Warfare etc)

Gamergen