Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment (SIE), filiale de Sony, a déclaré dans un entretien avec le Nihon Keizai Shimbun qu'il envisageait de fusionner et d'acquérir une société de production de jeux vidéo. Aux États-Unis, un grand groupe informatique (technologies de l'information) tel que Google décide d'entrer dans le jeu, "Le contenu devient plus important que jamais" et de renforcer le titre du jeu.



Ryan a déclaré: "Les nouveaux arrivants tels que Google s'intéressent au marché du jeu...

Mais un membre y a eu accès. C'est un membre de Resetera qui a trouvé cela:1) SIE envisage d'acquérir des éditeurs de logiciels, maintenant que de nouveaux acteurs tels que Google entrent en scène, le contenu devient de plus en plus important.2) parle de leurs 13 studios de jeux dans le monde et de la façon dont cela va donner à des entreprises comme Google une période difficile pour entrer dans la scène du jeu.3) répète que la playstation de la prochaine génération ne se lancera pas en 2019, ce qui devrait être évident, la PS4 franchira la barre des 100 millions Cette moitié de 2019, il semble enthousiasmé par la console de prochaine génération (j'ai modifié un peu ce qu'il a dit à propos de la prochaine génération dans ce contexte parce que ça semble bizarre avec Google Translate, alors cette partie pourrait être fausse)4) ok cette partie est un peu bizarre, ils parlent des coûts de développement de la prochaine génération et de la version traduite ... jim ryan s'attend à ce que la marge bénéficiaire augmente, probablement à parler de l'énorme profit généré par le numérique. mais je ne pense pas que cela signifie que la console elle-même sera vendue à profit.5) Le cloud gaming prendra du temps, donc la console de jeu reste au centre de vos préoccupations.