Lors d'une interview donnée chez Comicbook, Jim Ryan, Président de PlayStation, s'est confié sur l'avenir du PS Now et affirmé que le service jouera un rôle important au cours de cette année et les suivantes:«Nous sommes de plus en plus confiants avec le service (PS Now) et nous allons vraiment commencer à faire de gros efforts cette année et dans les années à venir»Et si Sony décidait à l'image des autres plate-formes "similaires" au PSNow, d'ajouter ses jeux first party day one?