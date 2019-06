J'avais totalement raté ça mais lors de l'E3 il en a parlé:Je suis vraiment pas un fan du streaming mais niveau qualité/prix ça reviendrait bien moins cher que avoir toute les consoles ou un PC gamer. Surtout pour jouer à quelques exclus Microsoft.Je vois pas comment Stadia pourrait rivaliser avec ça surtout si Xcloud tourne sur des co plus faible que Stadia correctement.Reste à voir le prix.J'efface si ça déjà été posté.

Nous n'avons pas encore parlé du modèle économique. Nous sommes ici avec le public pour laisser les gens l'essayer. C'est la première fois que nous laissons des gens qui ne travaillent pas chez Microsoft mettre les mains dessus, alors nous apprenons beaucoup et nous écoutons (...) Je pense que l'idée d'un abonnement combinant le Xbox Game Pass et le xCloud serait aurait beaucoup de sens. Imaginez ce que la convergence de ces deux choses pourrait donner. Nous n'avons encore rien annoncé, mais je pense que cette idée serait logique. Comment je construis mon catalogue ? Le Game Pass est un bon moyen d'obtenir une tonne de contenu. Ensuite, comment j'accède à ce catalogue peu importe où je vais ? Est-ce que j'utilise du hardware qui appartient à Microsoft ou mon propre hardware à mon domicile ?

Like

Who likes this ?

posted the 06/22/2019 at 05:37 PM by jenicris