Obsidian Entertainment a attiré l'attention pour des projets de haut niveau comme The Outer Worlds, qui semble être un successeur spirituel du bien-aimé Fallout : New Vegas. Cependant, un projet différent de celui du développeur a récemment attiré l'attention parce qu'il n'est plus disponible sur Steam. Nous parlons d'Alpha Protocol, un RPG d'action publié en 2010 et qui n'a pas fait l'objet d'excellentes critiques.



Si vous vous dirigez vers la page Steam, vous verrez la note, "À la demande de l'éditeur, Alpha Protocol n'est plus disponible à la vente sur Steam." Depuis le retrait du jeu, Eurogamer a reçu une mise à jour de Sega qui édité le jeu. Un porte-parole de l'entreprise a déclaré que ses droits d'édition avaient expiré et qu'Obsidian avait maintenant le contrôle de la licence.



Peut-être Alpha Protocol reviendra-t-il à Steam, mais avec Obsidian Entertainment comme éditeur. Nous verrons peut-être qu'il sera disponible sur le Microsoft Store et Steam d'autant plus qu'Obsidian Entertainment fait maintenant partie des studios de jeux Xbox. Bien sûr, l'autre théorie est qu'Alpha Protocol pourrait faire le saut vers le Epic Games Store. C'est ce qui s'est passé avec The Outer Worlds, même si c'était via l'éditeur Private Division. Nous devrons attendre pour le savoir.