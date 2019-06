Je parle de :Il vient de sortir aujourd'hui sur PS4/One/PC, et sortira la semaine prochaine sur Switch, et il n'y a toujours aucun test de disponible...Si quelqu'un a une idée du pourquoi, je suis preneur.Et si vous l'avez acheté, quel est votre avis sur le jeu ?Bonne journée.

Who likes this ?

posted the 06/18/2019 at 11:10 AM by arquion