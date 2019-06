Fantastique d'avoir trois nouveaux partants aujourd'hui qui se joignent à l'équipe RPG de Playground Games !

Michael Leone, qui occupera le poste de Principal Technical Designer, est un ancien de chez Rockstar Games(RDR2 et GTA5) . Tom Maddocks est entré chez Playground Games en tant que Audio Designer , est un ancien d'Ubisoft. Et enfin Neil Davies qui occupera le poste de Principal Lighting Artist , est un ancien de Rockstar Games ( RDR2 et GTA 5