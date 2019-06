Salut à tous!



Je suis tombé sur cette vidéo et je sais pas quoi en penser tellement ça semble dingue! En bref, c'est un membre d'un groupe de pop japonais qui s'est fait attraper par la police avec en sa possession un peu de cannabis, des feuilles à rouler et un grinder.

Voici la vidéo à sa sortie du poste de police, une fois la caution payée.

Les flash, les différents angles de caméra, la dramatisation, tout! Je ne juge pas le pays et ses habitudes. Vu de France je trouve ça fou.