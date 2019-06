AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CONFÉRENCE E3 DE XBOX: Brad Sams déclare que le leak de Bleeding Edge est authentique et qu’il reste encore beaucoup de surprises, mais qu’une fuite pourrait laisser échapper le reste.La fuite est réelle mais il y a beaucoup plus de surprises en réserve. Brad Sams dit que la personne qui a fait la fuite de la bande-annonce de Bleeding Edge a probablement accès à tous les autres jeux et que, s’ils ont fait cette fuite, ils pourraient laisser filtrer le reste.En gros l'auteur sur Resetera dit que si on veut éviter les spoils, vaut mieux éviter certains médias avant la conf.