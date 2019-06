Phil Spencer a évoqué la présence de 14 jeux provenant des studios Xbox à la conférence E3 2019 de Microsoft. Cette info est trop vague pour savoir s'il prend en compte les DLC, les jeux de Xbox Global Publishing, les jeux multi des studios récemment achetés, etc...



Pour le fun, essayons d'imaginer la pire conférence vs la meilleur qu'on pourrait avoir.



commençons par la pire, si tout ce qui est évoqué plus haut est compté dans les 14 jeux:



01- Halo infinite

02- Gears 5

03- Battletoads

04- Ori 2

05- Gears Tactics

06- Age of Empire 2

07- Age of Empire 4

08- Crackdown 3 extra edition

09- Minecraft Earth

10- Minecraft dungeons

11- DLC Forza Horizon 4

12- Gears POP

13- The Outer World

14- Wasteland 3



A présent imaginons la conférence de rêve s'il parlait bien uniquement de jeux complets et exclusifs provenant uniquement de leurs studios internes (mais en gardant tout de même les rumeurs en tête):



01- Halo infinite

02- Gears 5

03- Perfect Dark (Tomb Raider like développé par the initiative)

04- State of Decay 3 en jeu service

05- Fable 4 développé par playground games

06- New IP de Ninja Theory

07- Gears Tactics annoncé sur Xbox One

08- New IP Rare

09- New IP Compulsion Game

10- New IP InXile

11- Forza Motorsport 8

12- Achat de IO interactive + nouveau Hitman

13- Achat de Doublefine + Brutal Legend 2

14- Achat de Dontnod + New IP



et ce n'est pas tout:



- différentes exclus tiers temporaire

- ori 2, battletoads, age of empire 4, etc...

- nouveaux jeux indés

- partenariat avec capcom pour Dino Crisis + New IP

- partenariat avec Nintendo pour faire venir Game Pass sur Switch via XCloud et des jeux nintendo intégrant le service.



Et vous? pensez vous qu'on se rapprochera plus de la première version ou de la seconde? à moins qu'on soit quelque part à mi chemin entre les deux?



Cet article n'est pas à prendre au sérieux, c'est juste un petit délire, merci aux drogués de la guerre des consoles de passer leur chemin.