Vous pourrez bientôt transférer votre progression Destiny 2 entre plusieurs plates-formes : Xbox, PC, et le service de streaming Google Stadia, sur lequel ce jeu va être lancer cet automne. Pas certain sur PlayStation 4.Pour l'instant, passer de la console au PC pour Destiny 2 signifie partir de zéro, car il n'y a aucun moyen de transférer vos personnages ou vos progressions. Mais ce matin, les data-miners ont découvert une image avec "cross-save" dessus, ce qui a fait espérer aux fans que le jeu de tir en ligne de Bungie permettra bientôt aux joueurs de déplacer des personnages sur différentes plateformes. C'est vrai, et ce sera annoncé demain lors d'un livestream Bungie à 13h HE.Nous avons entendu tout cela de la part de quatre personnes familières avec les plans de Bungie, dont deux ont confirmé que Bungie annoncera le cross-save demain pendant son Destiny 2livestream. Ces deux-là ont également dit que l'entreprise n'était pas encore certaine que PS4 en ferait partie. (Sony n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.)