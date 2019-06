Jeux Vidéo

“Let’s say you sit down at a restaurant, you order your food, and it comes out one minute later. Is that a good thing?” asks Phil Spencer, head executive of Microsoft's Xbox division . “You start to wonder, ‘What’s going on here? Is something wrong in the kitchen?'”

Les serveurs Microsoft traitent vos données en quelques millisecondes, mais le chargement de l'interface utilisateur est plus long. Tout ceci est volontaire.D'après Phil Spencer, si vous étiez au restaurant et qu'immédiatement après avoir passé commande, le serveur vous apportait les plats. Vous ne seriez pas rassuré. C'est le labeur apparent, la difficulté apparente qui rassure l'utilisateur : les résultats qui seront affichés auront été, lui semble t-il, obtenus après un processus visiblement complexe puisque long. Il en découle une confiance accrue dans les sites qui mettent un peu de temps à traiter des requêtes.Microsoft ralentit en fait son interface Xbox One pour donner un sentiment de puissance, "Bien que nos systèmes effectuent ces vérifications à une vitesse beaucoup plus rapide que celle que les gens peuvent réellement voir, il est important qu'ils comprennent ce que nous faisons en coulisse", a confirmé le responsable produit de la branche Xbox. . «Le Xbox One system software est un puissant outil d'interface et guider les gens dans ce processus à un rythme plus lent nous permet de fournir une meilleure explication et une occasion pour les gens de revoir et de comprendre chaque étape du processus.»Pour ce qui est de la la plateforme cloud gaming de Microsoft "Project xCloud", en plus de franchir un palier important dans sa conception, elle continue d'être optimisé pour les tests publics prévus dans le courant de l'année. Microsoft devrait en effet rajouter un tout petit peu de lag pendant les sessions de jeux.Cette attente artificielle donne l'impression que les calculs sont longs, lents et difficiles, que la tâche demandée est complexe. C'est cette difficulté apparente qui rassure les joueurs : les résultats obtenus après un processus visiblement très complexes ont sans aucun doute beaucoup plus puissants que s'ils étaient fluides.Source : https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/aug/12/labour-illusion-oliver-burkeman