Jeux Vidéo

Microsoft et Sony devrait lancer leurs nouvelles consoles l'an prochain et comme à chaque nouvelle génération, les 2 constructeurs vont faire table rase des interfaces dont les joueurs ont mit tant de temps à apprivoiser."C'est dans la tradition des consoles Microsoft, on lance un produit avec une interface brouillonne, on attend les plaintes et les retours négatifs, puis petit à petit nous faisons des mises à jours régulières du firmware avec des correctifs pour améliorer l'ergonomie" a déclaré le directeur de la branche Xbox chez Microsoft. "Il faut voir le coté ludique, évolutif et vivant, les joueurs s'amusent à suivre toutes ces nouveautés durant toute la vie de la console"Même son de cloche chez la concurrence, la PlayStation 5 devrait abandonner le "PlayStation Dynamic Menu" de sa grande sœur, et opter pour une nouvelle interface avec des fonctionnalités manquantes dès son lancement :"Nous voulons surprendre nos clients, qu'ils passent du temps à chercher des fonctions qu'ils avaient l'habitude de se servir, pour s’apercevoir au final qu'elle n'y sont plus" explique l'un des principaux concepteurs des logiciels système chez Sony Computer Entertainment. "Au lancement de la PlayStation 5 nous allons par exemple, de nouveau supprimer la possibilité d'installer un disque dur externe, pour avoir l'occasion de le proposer à nos clients plus tard dans la vie de la console"Ces prochaines consoles ne devraient pas sortir dans le commerce avant 2020, mais nous devrions en savoir un peu plus sur la prochaine XBox le 9 juin lors de la conférence E3 de Microsoft.