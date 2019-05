(oui, c'est bien le titre du film) est le prochainaprès. Prévu pour mars 2020,mettra en avant deux elfes - avec les voix deeten VO - ayant décidé de partir à l'aventure afin de retrouver leur père et voir si leur monde contient encore de la magie.En attendant une première vidéo, voici deux images :Pour le moment, je ne suis pas spécialement emballé mais j'attends de voir une première bande-annonce,ayant le don de surprendre ! En tout cas, le rendu visuel a l'air dingue une fois de plus.

posted the 05/30/2019 at 06:36 PM by sebalt