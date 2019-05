Il y a quelques jours, un nouveau Atelier était annoncé, prommetant une évolution graphique à la série.Aujourd'hui on a les premiers screen et il faut avouer que l'évolution est là, jusqu'à présent, les plus beau jeu de la série offrait des graphisme digne d'une WiiU ou d'une Switch, il est clair que là, la PS4 est en lead et que le downgrade sur Switch risque d'être sévère.Après oui, oui, on est pas dans du triple A ou même du double A mais à la maniere d'Atelier Shalie et Escha et Logy qui exploitait bien la PS3 on va avoir enfin un Atelier qui va exploiter la console.les screens sont dispo sur le site officiel(ils deforment la page, là)