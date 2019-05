- L'histoire est enfin terminée.



- Nous en sommes maintenant à l'étape de l'enregistrement, et la plupart des parties principales sont enregistrées.



- Cette fois-ci, ça va aussi être génial. Il y a des personnes inattendus qui ne manqueront pas de surprendre les gens.



- J'ai été surpris de voir à quel point ces "casts" correspondent à leur rôle.



- Le nouveau protagoniste, Ichiban Kasuga, parle beaucoup plus que Kiryu, et a des motivations différentes pour ses actions. Par conséquent, le sentiment général de l'histoire est différent, ainsi que le gameplay. Il est frais à bien des égards. J'ai vraiment envie d'en partager plus bientôt. Son développement a été difficile mais sans heurts.

- Même après la sortie de PlayStation 5, je pense que PlayStation 4 va être l'objectif principal pendant un certain temps encore.



- La puissance de traitement de la PlayStation 5 est incroyable, donc quand nous essayons de penser à un nouveau gameplay qui utilisera tout son potentiel, je ne sais pas vraiment quels aspects des mécanismes existants nous devrions implémenter.



- Il fut un temps où le graphisme s'améliorait, puis il y a eu les fonctionnalités réseau, et maintenant je suppose qu'on peut dire que c'est un retour à l'ère du "programmable" ? Je pense que l'intelligence artificielle et l'apprentissage de la machine continueront à évoluer.



- Si vous utilisiez sa puissance dans les graphismes, ce serait le meilleur que nous n'ayons jamais vu, et je pense que tout le monde pense à la façon dont nous devrions utiliser cette puissance. Moi aussi. Il y a l'intelligence artificielle et bien d'autres choses auxquelles je veux penser.