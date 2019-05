Depuis quelques minutes, a savoir depuis 20H30 exactement, la chaîne twitch officielle de PlayStation diffuse du tease en boucle pour Death Stranding :On passe la soirée sur Twich ou c'est comment ?MAJ 21H : une image subliminale au milieu des bloups et des mains :

Who likes this ?

posted the 05/28/2019 at 06:49 PM by nospeudo