Lors du Sony IR Day 2019, Jim Ryan que l'on ne présente plus, en as profité pour commenté le futur de leurs studios internes et de leurs jeux 1st Party dont l'objectif et de renforcer la famille des 13 studios internes, qui sont on le rappel :



*En Europe :



-London Studio (PSVR World, Blood & Truth)

-Guerrilla (Saga Killzone, Horizon : Zero Dawn)

-Media Molecule (Little Big Planet, Tearraway,Dreams)

-XDev Europe (aide au développement des divers jeux PlayStation)

-Manchester Studio (ex North West Studios)



*En Amérique du Nord :



-Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us)

-Santa Monica Studio (God of War)

-San Diego Studio (MLB The Show)

-Bend Studio (Uncharted Vita, Days Gone)

-Sucker Punch (inFamous, Ghost Of Tsushima)

-PixelOpus (Entwined, Concrete Genie)



*Au Japon



-Polyphony Digital (Gran Turismo)

-Japan Studio (Plusieurs équipes dont une qui as créer Playroom VR & Astro Bot Rescue Mission)



Il ne font pas oublier qu'ils ont créer un nouveau studio "secret" qui planche actuellement sur un jeu (Uncharted?)



Vos Pronostics au niveau des rachats ?



Perso je vois bien :



- Kojima Prod finir officiellement et définitivement 1st Party.

- Insomniac Games dont leurs meilleures prod sont des exclu PS (Ratchet, Spider Man, je ne compte pas les résistence que je trouve moyen).

- Bluepoint games qui ont fait d'excellent remaster & remake sur PS et qui ont l'envie de créer leurs propre jeu.