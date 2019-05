Bonsoir, bah tout est dans le titre, vous y croyez à un potentiel Evil Within 3 à la conf Bethesda pour cet E3 ?



Alors je sais, le 2 s'est pas très bien vendu, ce qui freine je pense un peu Tango Gameworks à l'idée d'en faire un 3.

Mais bon, déjà que TES VI et Starfield seront absent, je me dis que les gars vont pas se pointer les mains vide. Bon certe ya Doom Eternal mais c'est pas suffisant pour une conf.



Alors vous en pensez quoi vous ? Un potentiel Evil Within 3 annoncé à l'E3 ?