le 10 mai 2019

"Saints row The third"





débarque chez nous dans huit jours, ce qui veut direDeep Silver intensifie sa communication avec une vidéo du nom de; elle est prise en direct de la machine et nous montre les meilleures choses possible du jeu.Pour ceux que ça intéresse, le jeuen mode TV et la série est toujours aussi folle. je vous laisse un lien si vous êtes tenté de le prendre ou si vous voulez replonger dedans.Personnellement, je n'ai jamais fait le jeu dans son intégralité lors de sa sortie originale, donc je me tâte à le prendre.Et vous,