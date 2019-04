Hello à tous!

On voit fleurir depuis maintenant quelques années des récits de "crunch" dans les grandes sociétés de JV.

La période de "crunch" si j'ai bien compris, c'est bosser comme un malade pour la sortie d'un jeu. Du genre, il reste quelques mois avant la sortie du jeu, les dév sont amenés à faire des semaines de 4000 heures, subissent une pression permanente et ça recrute en CDD en grande quantité pour finir le développement.



Donc voilà mon opinion : je joue aux jeux vidéos pour le plaisir. Je peux très bien vivre sans, et le JV ne présente pas à mes yeux un enjeu vital pour oublier des principes d'éthiques. Du style, la sous-traitance à tout va pour la modélisation 3D dans des studios indiens, vietnamiens ou autre (ce que les grands studios se vantent rarement). De même, les périodes folles de crunch pour finir le jeu.



Donc, pourquoi pas un "label"? Ca peut sonner très con, mais dans l'absolu je commence à avoir du mal à apprécier certains jeux quand on lit les récits sur Kotaku par exemple. RDR2 en a été victime, les productions Naughty Dog également.



J'hésite dorénavant à acheter certains jeux pour des raisons éthiques, et une sorte de label m'aiderait pas mal? Voilà, libre à vous de trouver ça débile.