Bonjour à tous, petit top 10 des jeux que j'attends le plus pour cette année et au delà. Dans cette liste je vais aussi montrer des jeux qui n'ont pas encore été annoncés, car c'est mon top 10 et je fais ce que je veux[TOP 10 ]10 : Luigi's Mansion 3 : Ayant beaucoup aimé le 2 sur 3DS, le premier était sympa aussi mais sans plus x) c'est avec joie que j'attends impatiemment les aventures du frère de Mario. On sait quasi rien sur le jeu dévoilé l'année dernière dans un teaser, mais j'ai quand même vraiment hâte de repartir une 3 ème fois à la chasse aux fantômes ^^9 : Biomutant : Jeu qui m'avait tapé dans l'oeil à sa présentation à la Gamescom, et qui propose d'incarner un genre de rongeur customisable dans un monde ouvert post apocalyptique. Les différents trailers montré m'ont mis l'eau à la bouche, d'autant plus que le monde a l'air immense. Je suis un peu plus sceptique par contre sur le système de combat que je trouvais un poil brouillon dans les vidéos de gameplay, j'espère que ça aura été corrigé d'ici là.8 : Cod 2019 : On sait pas encore son nom, ni ce qu'il aura à proposer, mais rien que le retour d'une campagne déjà fait vraiment plaisir à entendre. Je suis quasi sûr que le nouveau Cod sera MW4 ( wouah qu'elle surprise) x). Et rien qu'un retour à une guerre moderne fait du bien. Ras le bol du futur avec courses sur les murs et armes de kikoo rose et danse Fortnite. J'ai aussi vraiment hâte de voir la tronche du mode multi.7 : Ori and The Will of the Whisps : Grosse claque sur Xbox One, j'attends impatiemment la suite d'un des meilleurs jeux de 2015, avec de ce qu'on voit du trailer un jeu tjr aussi magnifique, en plus de ça ça a l'air plus varié que le premier et de nombreuses bestioles gigantesque ont l'air d'en vouloir à notre pauvre Ori. Bref très hâte de replonger dans cet univers enchanteur et magnifique6 : Death Stranding : Alors là, une attente qui se base surtout sur la curiosité, car pour être honnête je n'y comprends rien à ce jeu x) . Mais l'univers m'attire énormément, m'intrigue grave, bref je suis extrêmement curieux et impatient de voir ce que ce cher Kojima va nous pondre comme bizarrerie encore. Vivement qu'on en sache plus !5 : CTR Nitro Fueled : Bon, il sort dans peu de temps mais retrouver Crash et toute sa bande fait extrêmement plaisir. Pouvoir s'affronter sur des courses mythiques comme Col Polar ou Pyramide Papu a coup de missile et bombe dans la tronche.4 : Medievil : Ouais, carrément j'ai jamais eu l'occase de faire ce jeu et il m'a toujours intéressé ( j'adore les jeux qui font Halloween ça à un charme fou je trouve ) ce sera l'occase de le découvrir pour la première fois avec des graphismes remasterisé. Et de ce que j'ai vu dans le trailer, c'est très joli et ça me manque les jeux d'aventure avec des petits personnages comme ça ^^ grosse grosse attente donc pour ce Medievil3 : The Elder Scroll VI : On commence à entrer dans du très très lourd avec rien de moins que le prochain opus de la saga TES. Ouais on sait que dalle du jeu, ni ou ça va se dérouler, ce que ça va raconter etc... Mais bordel qu'est ce que je l'attends... Hâte de découvrir le nouveau monde qu'il vont nous proposer, j'ai adoré Skyrim mais là un peu ras le bol de Bordeciel. Bref vivement sa sortie en 20752 : Cyberpunk 2077 : Là encore, grosse attente, Witcher 3 étant clairement un de mes jeux de cette génération, je ne peux qu'attendre le nouveau projet des Polonais de CDprojekt. On nous promet un monde immense, avec de la verticalité, des flingues de partout et surtout une liberté d'approche jamais vu auparavant. Vous dire que j'ai hâte est un mot bien faible.1 : The Last of Us Part 2 : Oui, la plus grosse attente, très clairement. Ayant surkiffé le premier, j'avais même peur qu'il n'ait jamais de suite c'est pour dire... L'attente et insoutenable concernant ce jeu. Retrouvez ce duo mythiques que sont Joel et Ellie, les infectés, l'histoire que Naughty Dog aura choisi de nous raconter.. Vivement bordel, vivement !!!!ILa première place reviens aussi au nouveau projet de Rocksteady et de WB Montréal. Ayant adoré les Arkham, et même Origins, j'ai vraiment hâte de voir ce que vont nous concocter par la suite ces deux studios. Car j'en peux plus de ces rumeurs a la con, Batman/Superman/Suicide Squad etc... Je veux du concret maintenant.. j'espère une réponse à l'E3.Ils ne font pas partie de mon top mais je les attends aussi :Atomic Heart/ Wild/ AC Viking ? New Splinter Cell/ Metroid Prime 4/ Borderlands 3/ Pokémon Sword Shield/ Bloodborne 2 ( si il avait été annoncé il aurait clairement été dans mon top) RE3 RemakeEt vous alors ? Votre top 10 des jeux que vous attendez le plus ?PS : J'ai mis que 3 BA car trop env