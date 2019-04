Epic Games était un éditeur de jeu lambda jusqu'au jour où, voulant surfer sur le succès de PUBG le studio ajoute à leur dernier projet Fortnite un mode Battle Royal gratuit qui connaitra le succès, encore aujourd'hui le jeu le plus joué notamment sur Twitch.Sauf qu'on apprend dans l'article de Polygon posté hier que, fatalement, pour maintenir ce succès et l'attractivité du jeu, Epic Games pratique des crunch intensifs mais aussi une culture de la peur qui autrement dit responsabilise les développeurs en cas de manquement (ils sont à terme virés s'ils ne finissent pas leur travail passé les délais).Polygon a recueilli des témoignages qui finalement ne sont pas plus indifférents que d'autres sociétés comme BioWare récemment ou plus anciennement Quantic Dream où les concernés expliquent qu'ils sont sous pression et réussir à avoir un weekend de repos est un achievement. Alors oui c'est consternant comme peut-on bosser dans de tels conditions ? C'est sans compter qu'Epic Games dispose de plusieurs solutions à sa botte, comme par exemple donner des salaires très généreux.Est-ce que de l'incompétence de management des développeurs, des producteurs dépassés par le succès ? Est-ce de l'avarice des actionnaires à chercher le plus de profit possible ? Je vous laisse juger.Mais est-ce que, pour ceux qui n'y voient aucun problème ou qui s'en foute, vous allez enfin voir l'hypocrisie du système qu'Epic Games, Take-Two, EA et d'autres éditeur vous impose qualitativement ? Ah et aussi "Les 12% de taxe sont pour soutenir les développeurs", mon cul c'est du poulet !On apprend également qu'Epic Games a donné 2,25 millions de dollars pour l'exclusivité du jeu indépendant Phoenix Point, qui était initialement prévu sur Steam (comme promis dans un des paliers du financement participatif). Combien à votre avis ils ont payé Take-Two, avec votre argent issue de Fortnite, l'exclusivité de Borderlands 3 ?...