Un utilisateur de Reddit a choisi le subreddit Pokemon pour révéler un ensemble d'informations sur Pokémon Épée et Bouclier, que vous pouvez trouver ci-dessous.-Plus de 90 nouveaux Pokemon, y compris des légendaires.-Pas de formes régionales ou de nouvelles mégas.-Les Pokémon blindés sont une fake news.-Plus de lieux que ce qui est indiqué, certaines zones clés n'apparaissant pas sur la carte.-Les cités sont plus grandes qu'elles ne le paraissent.- La ville de Londres en haut a 3 quartiers mais la carte qui nous est montrée n'en montre qu'un, vous pourrez voyager entre les cités en utilisant le bus (semblable au taxi de Lumiose City).-Au-dessous de la ville de départ se trouve la région d'après-match. C'est une région montagneuse rurale basée sur les hautes terres. (Vous devez traverser la forêt brumeuse pour y arriver).-Il y a deux professeurs, L'un est un vieil homme et l'autre est sa fille.-Il y a la personnalisation du formateur. Des vêtements spéciaux peuvent être débloqués avec de petites quêtes.-L’équipe ennemie dans ce jeu est composée d’industriels qui veulent éliminer la campagne pour étendre l’industrie.-Les trains ont quelque chose de similaire au Métro de Combat de Pokémon Blanc & Noir. Lorsque vous voyagez en train, vous choisissez "classe de voyage" ou "classe de combat".-Vous voyez apparaître des personnages des autres jeux.-Le jeu a beaucoup de scènes coupées mais pas autant que Soleil & Lune.-90 nouveaux Pokémon correspondent à peu près au montant attendu, mais il s'agira toujours de la plus forte augmentation depuis la génération 5. La suggestion selon laquelle aucune forme régionale ne sera dans le jeu n'est pas surprenant, mais l'annonce de l'absence de nouvelles méga évolutions est assez incroyable.Cependant, les Pokémons en armure était une autre fonctionnalité précédemment divulguée. Cela semble plus difficile à croire étant donné le prochain film Pokémon, le film : Mewtwo contre-attaque. De plus, Mewtwo en armure a déjà été trouvé dans les codes de Pokemon Go.La carte a été une autre partie très controversée de Pokemon Épée et Bouclier. Nous savons que la région s'appelle Galar, mais beaucoup ont émis l'hypothèse qu'il y aurait plus que cela à venir. Les tunnels vus dans les images de révélation montrent une mine très similaire à celle de Pokemon X et Y. Le résultat de cela a été une spéculation sur le fait que la région de Kalos sera également explorable.De plus, il est également affirmé que des personnages de jeux Pokemon précédents apparaîtront. C’est peut-être une preuve supplémentaire que Kalos sera effectivement présenté.Vrai ou pas, réponse à l'E3 2019.