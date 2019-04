Asobo Studio

Bonjour à tous, les réponses à vos questions sont arrivées. Je rappelle que tout cela est possible grâce aux CM de chezet bien sûr à. Nous avions droit à 5 questions, j'ai légèrement triché et remixé vos questions pour en faire deux d'un coup, mais chutSans plus attendre, les voici ! Je rappelle que le jeu sera disponible le 14 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC.C’est une époque qui est assez peu représentée dans le jeu-vidéo sous un aspect réaliste. C’est un passé qui est encore « vivant » autour de nous. On a plein de petits vestiges de ce temps-là autour de nous, dans les bâtiments, les monuments, le dessin des rues… En particulier autour de nous dans le Sud-Ouest. On baigne réellement dedans et assez instinctivement on s’est dit que ça serait un cadre intéressant. On voulait un jeu axé sur la survie, donc fatalement assez sombre. L’époque de la Peste Noire s’est imposée assez rapidement finalement. C’est une période qui est ancrée dans l’inconscient collectif. Elle parle à tout le monde. Ça nous permet également de travailler le contraste entre l’innocence et la désolation, la violence. Tout dans le jeu est inspiré de la pire période de l’histoire de France mais on rend tout de même une vision assez personnelle de ce qu’il s’est passé. On se base sur des faits réels, sur l’Histoire avec un grand H. Mais ce que l’on délivre à la fin, comme dit dans le titre du jeu « A Plague Tale », c’est un conte.Oui. Le jeu est un. Pour le moment, on va prendre le temps de lire les réactions des joueurs une fois le jeu sorti. On va se reposer aussi ! Avant d’envisager de produire autre chose.Le jeu durera entreselon votre façon de jouer. C’est un jeu single player story driven donc la rejouabilité n’est pas sa qualité première. On est loin de l’expérience très courte et rejouable presque à l’infini des jeux online. On a vraiment voulu proposer une expérience. Quelque chose de riche.Il y a plusieurs types de collectibles que vous pourrez trouver tout au long du jeu (qui ont chacun leur importance pour en apprendre un peu plus sur la backstory et l’environnement général de A Plague Tale) et si vous avez une âme de complétiste, il est probable que vous ayez besoin de reprendre certains chapitres ! D’ailleurs, vous aurez la possibilité de lancer le jeu au chapitre dont vous avez besoin. On a aussi tenu à laisser une grande liberté au joueur pour ce qui est du mode de jeu : l’interface est plus ou moins modulable, c’est-à-dire que vous pouvez jouer avec l’UI « normale » mais aussi en mode immersif, ce qui augmentera notablement le niveau de difficulté. Si vous avez déjà fait le jeu une fois, que vous connaissez bien les mécaniques et que vous souhaitez rajoutez du challenge, vous aurez tout le loisir de faire les réglages qui vous conviennent (supprimer la surbrillance des items collectibles ou du loot par exemple, enlever le spot des ennemis… etc.)S’il y a quelque chose que l’on ne peut que conseiller, c’est de prendre le temps de découvrir les versions audio anglaise et française. Les deux doublages sont de qualité mais ils proposent des teintes différentes. On a notamment beaucoup travaillé avec Charlotte et Logan (version Anglaise) sur l’écriture pour que le tout sonne juste et approprié pour les personnages d’Amicia et Hugo, et ils livrent une performance hors du commun. D’un autre côté la version française a une couleur particulière, puisqu’elle immerge encore plus dans l’univers. Vraiment chaque version a son intérêt, et cela peut apporter une expérience légèrement différente pour la rejouabilité.. De toute évidence, en suivant deux enfants face à des soldats en armures entrainés au combat, il faudra être prudent.. En plus de la prudence, il faudra être malin. Vous rencontrerez souvent des situations où il est préférable de prendre un temps de pause pour envisager les possibilités, plutôt que d’y aller en espérant passer en « force brute ». Vous avez dû les voir dans quelques vidéos de Gameplay déjà parues : Amicia et Hugo seront accompagnés par d’autres enfants, les Orphans, qui ont chacun leurs petites spécificités. Il faudra composer avec les aptitudes de chacun pour avancer.En réalité il y a un peu plus que ça, c’est dur de décrire toutes les mécaniques en si peu de mots. Mais ça nous permet aussi de ne pas trop vous en dévoiler aussi, ce qui est très bien !L’indépendance du studio, c’est ce qui fait toute son essence. C’est son identité. On collabore avec de grands groupes avec beaucoup d’excitation et de joie à chaque fois, mais ce qui nous permet de nous détacher, de produire des jeux un peu différents comme A Plague Tale, c’est aussi notre indépendance. C’est important pour nous de garder ce côté « indie » même si on grandit chaque année, c’est l’âme du studio.