Suite à l'incendie de Notre Dame de Paris ubi vous propose donc de la redécouvrir gratuitement en jeu.En parallèle la société a fait don de 500 000 euros pour aider à la reconstruction de la cathédrale.De plus ils tiennent à la disposition des personnes qui seront chargé de la reconstruction une maquette 3D de l'édifice qui serait l'une des plus fidèles à ce jour.voici le lien vers l' Ubistore

posted the 04/17/2019 at 02:28 PM by darksly