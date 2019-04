Bonjour à tousPour ma part niveau série, après avoir finis Better call saul,une grande première pour moi une série française qui est quand même incroyable.Niveau film pas grand chose à ce mettre sous la dent en regardant le casting du film Triple je me suis ça a l'air aussi ouf que Sicario mais alors NUl faux zero. Regarde aussi tôt oublier.Niveau anime j'ai matte la saison 2 de Mob Psycho, c'est du grand art un bémol la fin carrément bâclé.

posted the 04/14/2019 at 10:29 AM by omso