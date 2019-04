Information

d'une sortie pour l'automne 2019

11 minutes de gameplay "IGN"





Ari Pulkkinen sera de retour pour composer les musiques.

Preview JV.C





sortie prévue entre le 20 septembre et 21 décembre 2019

Pour ceux qui ne connaissent pas la série Trine, c'est du jeu plateforme/reflexion qui me fait beaucoup penser à l'excellent Lost Vikings.C'est en octobre 2018 qu'on apprend qu'un quatrième épisode est en développement dans le studio. En mars 2019, tout s'accélère avec la divulgation; la date est suivie de l'annonce de, compilation qui comportera les trois premiers épisodes + le 4, tout ça prévu sur XOne et PS4, pas de version Switch, alors que Trine 4 est bien prévu sur la console hybride de Nintendo et PC.Hier, un nouveau coup de cravache accélère la communication autour du jeu avec une vidéo de gameplay et une preview du site Jeuvidéo.com.Comme on peut le voir, ce quatrième épisode abandonne la 3D réalisée sur Trine 3 et qui fût moyennement appréciée.Amadeus le magicien, Pontius le chevalier et Zoya la voleuse sont de retour dans un bon, la coopération est toujours de mise etnous plongera dans une histoire d'un prince tourmenté par ses cauchemars qu'il faudra délivrer en traversant des paysages magnifiques.Maintenant que je vous ai mis l'eau à la bouche, l'éditeur du jeupropose déjà les précommandes pour une, bref pendant l'automne; donc maintenant il est temps de passer à la caisse, malgré une année très chargée.Mes acolytes préférés m'attendent depuis le 2; et vous,