Oh ce n'est pas absolument pour faire de la pub. J'ai juste trouvé le produit vraiment intéressant.Dévoilé à Milan, le Galaxy A80 de Samsung est un smartphone milieu de gamme aux caractéristiques inédites.Et bien à Milan, la marque vient d’annoncer le Galaxy A80, un smartphone milieu de gamme au design… hors norme. Pour disposer d'un écran sans bords, sans encoche, ni poinçon, la marque coréenne a inventé un système de caméra rotative qui se soulève dans un premier temps avant de se retourner vers l’utilisateur. Impressionnant!!!Dès que vous passez en mode selfie, l’appareil photo va être soulevé puis retourné face à votre visage pour que vous puissiez profiter de la même qualité d’images que lors de vos prises de vue classiques.

Like

Who likes this ?

posted the 04/10/2019 at 10:53 PM by axlenz