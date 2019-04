Humour

Salut tout le mondeToujours actif sur le forum de ff7.fr, j'ai eu le plaisir de participer à la préparation de la version 3 du pack de mods tout-en-un de satsuki_yatoshi. Cette V3 est disponible depuis peu, et son amélioration principale selon moi est la nouvelle refonte complète des backgrounds du jeu, que ce soit en mode exploration, en combat ou sur la carte du monde, ainsi que des effets magiquesVoici quelques screens tirés de la page de présentation (ceci dit pour moi c'est encore plus visible en mouvement ^^):Par ailleurs, j'en ai aussi profité pour sortir la version 3 de ma parodie,, en améliorant pas mal de dialogues sur le fond ou la forme. Pour rappel, presque tous les dialogues et autres textes du jeu ont été modifiés, incluant scénario principal et PNJ, ainsi que de nombreux bouts de scripts rendant l'ensemble fort différent du jeu d'origine, tout en développant certains thèmes de société comme la tolérance et l’autodérision.J'ai d'ailleurs commencé un Let's play que j'espère pouvoir terminer un jour. Voici pour les curieux les deux vidéos actuellement disponibles:Si tout ça vous intéresse, je vous renvoie sur la page du pack en question ou encore la page de ma parodie Bonne (fin de) journée !