Alors oui la musique est une question de culture, et les clips qui vont avec aussi... Grace (ou a cause) d'un pote je suis tomber sur un le(s) clip(s) d'un groupe russe appeler Little Big, et comment dire...



Je sais pas a quoi ils tourne en Russie mais quand ils dérapent pour le fun il y vont a font bien comme il faut.



Le clip de leur "hit" Skibidi est un absurde mélange de memes, de références façon "blood dragon" et autre.







La version nommée "romantic version" semble être plus "internationale dans sont concept, la version d' origine au son plus techno semble elle plus proche de se que doit être l'humour russe je pense... mais elle est pas mal gratinée elle aussi.







quoi qu'il en soit, désolé pour la perte de neurone occasionnée, et pour ceux qui se retrouverais avec le refrain dans la tête pour les jour a venir..