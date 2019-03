Si nous devions désigner un domaine de prédilection chez PlayStation, au-delà d’un catalogue d’exclusivités aussi riches que variés, c’est bien celui dédié à la création de jeux solo narratifs. Entre lesou encore, Sony ne compte pas mettre de côté ce genre-là au profit de la grande mode des Battleroyal, c’est ce que nous démontre cette nouvelle vidéo posté sur la chaine youtube deVoilà une mise à l’honneur fièrement assumé d’un genre pointé du doigt il y a pas si longtemps que ça, le message aura le mérite une fois de plus d’être clair du côté de PlayStation., ils sont tous là, tous sauf un…, difficile de savoir pourquoi l’avoir extrait du clip, à moins que… ce soit un indice de plus quant à l’importance que prendra le “multijoueur” du mystérieux jeu de Hideo Kojima, ce qui donc l’écarte de la case jeu solo. Nous en saurons probablement plus au cours de cette année.