Les rumeurs sont vraies ! Fondé par le célèbre game designer Eric Chahi (Another World, From Dust), Pixel Reef a pour but de créer des jeux indépendants immersifs avec une touche poétique. Notre équipe est à l'heure actuelle en train de travailler sur un nouveau projet. Visitez notre site web pour plus d'infos.

Avec Pixel Reef Leur nouveau jeu sera montré dans moins de deux semaines.