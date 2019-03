Salut les chiots,Juste pour dire que la meuf présentée dans le trailer de Persona 5 The Royal sera jouable dans Smash en tant que skin alternatif de Joker.En effet, il y a plusieurs semaines un dataminage de smash fait par un certain Dr.HyperCake avait permis de découvrir que le sixième skin de Joker dispose d'un autre modèle 3D et que celui-ci dispose d'une coupe de cheveux avec une queue de cheval (comme le perso présenté dans le teaser de P5R). Le nom de code de ce skin est un prénom féminin (Jane) qui fait écho au nom de code de Joker (Jack).CQFD