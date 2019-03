Les captures d'écran et les bandes-annonces de Hamura ont été temporairement supprimées de toutes les chaînes officielles de SEGA. Des versions mises à jour de ces documents seront disponibles à une date ultérieure.

En raison de circonstances imprévues, le modèle de personnage et la voix japonaise du personnage de Kyohei Hamura seront ajustés pour le lancement de la version occidentale de Judgment, le 25 juin 2019.

