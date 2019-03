Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Bandai Namco transmette les premières images montrant le prochain DLCprévu pour Dragon Ball FighterZ.C'est bien peu pour nous présenter ce nouveau personnage qui sera disponible dans le saison pass 2 vendu un bras, mais bien sûr vous pourrez l'acheter Kid Goku à l'unité.Personnellement, je n'ai pas pris le premier Saison pass que je trouve trop cher, et je ferais pareil pour celui-ci. Pourtant, ce personnage me plait bien, nostalgique de Dragon Ball.

posted the 03/20/2019 at 03:46 PM by kidicarus