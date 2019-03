Le développeur chinois TiGames a annoncé F.I.S.T, un metroidvania dieselpunk avec un lapin au bras mécanique, sur PS4.

Faisant partie de la seconde vague du projet China Hero de Sony (qui promeut les jeux visant une sortie PS4 et développés en Chine) F.I.S.T s'est récemment annoncé sur PS4.



Le titre développé par TiGames (Ancient Amuletor VR) se présente comme un metroidvania dieselpunk qui met en scène un léporidé avec un bras mécanique qui fait des ravages contre les robots qu'il doit affronter.

Les équipes du jeu promettent un monde vivant avec des PNJ alliés et avec pleins d'objets à découvrir et récolter. Vous pouvez apercevoir l'ambiance et la direction artistique du jeu avec une première bande-annonce :







Le jeu n'a pas encore de date de sortie

