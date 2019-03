Jeux Vidéo

Vous avez été plus de 70 à répondre au sondage en ligne ( blog_article431021.htm l) et nous vous en remercions. Découvrez ci-dessous la synthèse de vos réponsesNous n'allons pas prendre en compte les votes blancs (Ne se prononce pas) et évidement pas les membres de Gamekyo qui n'ont pas participé au sondage. En comptabilisant les suffrages exprimés, nous arrivons à ces résultats étonnants :: Ca va être compliqué pour eux, mais garderont une toute petite part du marché: Ils vont devenir éditeurs tiers avec les pauvres licences qu'ils détiennent: Ils ne pourront pas suivre et disparaîtrontDes résultats assez défaitistes, le premier constat à souligner est que 29 % des membres de Gamekyo pensent même que Sony va disparaître lors de la prochaine génération, même si quelques rares membres ont encore confiance à la marqueMerci pour le temps que vous avez consacré à cette enquête les fanboy.