Malheureusement je pense que mes craintes sont bien réelles... J'ai lancé le jeu a 15H00 j'ai pu y jouer qu'a 15H40 déjà (installation du jeu et ensuite installation du mode histoire) sans faire la grosse MàJ Day-One de XXX Giga...Niveau gameplay c'est chelou (que 2 combos pour l'instant) et super vide... Après j'avance, je ferais un avis approfondi après des dizaines d'heures de jeu afin de réconforter ou non certains sur ce titre!